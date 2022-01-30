Юрген Клопп рассыпался в комплиментах в адрес новичка "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Футболист сборной Колумбии и португальского "Порту" Луис Диас перебрался в английский "Ливерпуль".

Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

По информации СМИ, контракт колумбийца с "красными" рассчитан до лета 2027 года.

"Порту" заработает на продаже 25-летнего футболиста 60 млн евро: 40 млн "Ливерпуль" заплатит сразу, а еще 20 млн в виде бонусов.

В 2019-м "драконы" приобрели Луиса у колумбийского "Атлетико Хуниор" за 7 млн евро.

В "Порту" Диас успел стать легендой клуба, проведя 125 матчей, в которых отличился 41-м голом и 19-ю ассистами.

Читайте такжеЧелси без проблем победил Тоттенхэм в центральном матче 23-го тура АПЛ (видео)Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже прокомментировал трансфер звездного вингера. Немецкий специалист не скрывал своей радости от данной сделки и рассыпался в комплиментах в адрес Диаса.

"Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время. Считаем, у него есть все необходимое, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к АПЛ - как физически, так и психологически.

Он жаждет успеха и знает - нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда нацелен на ворота.

Эта команда заслуживает того, чтобы прибавить в качестве. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, какой он быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде", – сказал Клопп в интервью клубному сайту.

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