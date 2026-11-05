​​​​​​​Футболист выступал за сборную с 2003 года.

Один из лучших футболистов в истории футбола, нападающий саудовского клуба "Ан-Наср" Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии.

Об этом футболист сообщил всоцсети. "Дорогие португальцы, настал день передать футболку с седьмым номером нашей общей национальной команды. Я никогда не чувствовал, что она принадлежит исключительно мне. Некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем", - написал Роналду.

Роналду начал выступать за национальную команду в 2003 году. За 23 года футболист сыграл 234 матча в национальной футболке, в которых забил 146 голов.

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В составе португальской сборной Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году и дважды становился победителем Лиги наций УЕФА – в 2019 и 2025 годах. Футболист также неоднократно признавался лучшим игроком мира.

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