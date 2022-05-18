Подопечные Александра Петракова добыли вторую победу кряду.

Сборная Украины продолжает свою подготовку к играм плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Во вторник, 17 мая, подопечные Александра Петракова сыграли второй контрольный поединок. Противником сборной Украины был итальянский "Эмполи", который занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. Поединок завершился уверенной победой "сине-желтых" со счетом 1:3.

Счет в игре открыл на 26-й минуте Роман Яремчук. В конце первого тайма Андреа Ла Мантия сравнял счет.

На старте второго тайма сборная Украины показала свой голевое мастерство. Сначала Караваев забил сразу после перерыва, а уже затем Пихаленок послал мяч в дальний угол ворот, который от штанги залетел в ворота.

До конца встречи "сине-желтые" создали несколько голевых моментов, однако забить больше не сумели.

Эмполи - Украина - 1:3

Голы: Ла Мантия, 45 - Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихаленок, 53

Украина: Пятов (Бущан, 46), Караваев, Забарный, Попов (Бондарь, 77), Матвиенко, Степаненко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Цыганков (Зубков, 77), Шапаренко, Мудрик (Буяльский, 84), Яремчук (Довбик, 77)

Обзор матча:

Комментарий Александра Петракова после игры:

"Эмполи" нам помог, отозвался, поскольку не удалось сыграть с "Удинезе". Не было такого, что я выбирал соперника. Большое спасибо итальянцам за прием, клубу, президенту, главному тренеру, игрокам.

Было тяжело, когда собрались. Я благодарю ребят за то, что они меня слушают и выполняют все, что я им говорю. Им очень тяжело. Сегодня на кромке поля я вместе с ними практически играл, старался, чтобы они физически подтянулись. Я гнал их вперед, многие едва переставляли ноги. Но я благодарю их за то, что дотянули до завершения, они молодцы. Нам нужны контрольные матчи. Проблема в том, что мы совсем не играли спарринги", - приводит слова тренера УАФ.

Свой следующий матч "сине-желтые" проведут уже 18 мая. Сборная Украины встретится с хорватским клубом "Риека".

Напомним, в первой контрольной игре подопечные Александра Петракова одержали победу над немецким клубом "Боруссия" Менхенгладбах.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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