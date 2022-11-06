"Астон Вилла" одержала первую победу под руководством нового тренера.

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" играл против "Астон Виллы".

Поединок проходил на стадионе "Вилла Парк" и завершился с сенсационным счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Гости неудачно начали встречу, пропустив два быстрых гола. Сначала на седьмой минуте отличился Леон Бэйли с передачи Джейкоба Рэмси, а через четыре минуты Лука Динь укрепил преимущество бирмингемцев.

На 45-й минуте "красные дьяволы" сократили отставание в счете благодаря Джейкобу Рэмси, который неудачно срезал мяч в свои ворота после удара Люка Шоу. На 49-й минуте "Астон Вилла" вернула прежний гандикап в два мяча - на этот раз гол забил сам Рэмси, ассистировал ему Олли Уоткинс.

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голы: Бэйли, 7, Динь, 11, Рэмси, 49 - Рэмси (автогол), 45

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь (Янг, 79), Дендонкер (Сансон, 90), Буэндиа (Ингз, 79), Дуглас Луис, Рэмси, Уоткинс (Камара, 78), Бэйли (Макгинн, 70)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Маласиа, 65), Эриксен, Каземиро, ван де Бек (Марсьяль, 65), Роналду, Рэшфорд, Гарначо (Эланга, 65)

Обзор матча:

Добавим, что для футболистов "Астон Виллы" это был первый матч под руководством испанского тренера Унаи Эмери, который сменил на этом посту легендарного экс-игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. Таким образом, "львы" добыли победу в дебютной встрече для нового наставника.

Эта победа помогла "Астон Вилле" набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. "Манчестер Юнайтед", у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.

В следующем туре АПЛ "Астон Вилла" сыграет против "Брайтона" на выезде. "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Фулхэмом". Оба матча запланированы на 13 ноября.

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