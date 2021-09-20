Курьезные эпизоды произошли во время матча под Полтавой.

Курьезные ситуации случились во время отборочного матча на Дефлимпийские игры между сборными Украины и Италии в Нижних Мельницах Полтавской области.

Об этом в Instagram сообщает pvp.poltava.

Матч дважды пришлось приостанавливать из-за животных, которые выбежали на поле.

Так, на 41-й минуте игры на газон ворвались две собаки. Они покинули поле только после вмешательства представителя сборной Украины.

А на 59-й минуте на поле неожиданно оказался конь. Болельщикам и тренерам украинской сборной совместными усилиями удалось вывести его за пределы поля.

Сборная Украины в итоге одержала победу в матче со счетом 3:0.

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Автор: Антон Дударь