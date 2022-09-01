1 сентября состоялась пресс-конференция клубов по ситуации, которая сложилась в инфополе.

Уже почти две недели не утихают дискуссии вокруг трансляций Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. Пять топовых украинских клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" - заявили, что не поддерживают решение УПЛ относительно того, чтобы их матчи транслировались на телеканале Setanta Sports. Кроме этого, клубы апеллируют, что ни одного так называемого единого телепула трансляторов, о котором коммуницирует УПЛ, не существует. 1 сентября состоялась пресс-конференция клубов по ситуации, которая сложилась в инфополе.

Аргументация ФК, о которой еще раз подчеркнули на конференции, находится как в юридической, так и морально-этической плоскости. Юридически клубы считают, что они являются организаторами матчей, несут за них всестороннюю ответственность, а следовательно, в соответствии с действующим законодательством Украины, имеют право на освещение события. Также уже неоднократно в публичном пространстве звучал тезис о том, что в этот сложнейший для страны время клубы стремятся быть рядом со своими болельщиками, поэтому просмотр матчей должно быть бесплатным для всех желающих. С соответствующими письмами футбольные клубы "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и "Рух" обратились в 1+1 media, чтобы медиагруппа обеспечила максимально широкую дистрибуцию матчей на своих площадках. Кроме того, у клубов уже есть многолетняя успешная история сотрудничества и, соответственно, имеются действующие долгосрочные договоры. 1+1 media согласилась транслировать матчи на своих общенациональных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые есть в цифровом эфире.

"Мы отстаиваем свои права, отстаивали и будем это делать. Также мы отстаиваем права своих зрителей и болельщиков. В стране сложная ситуация, идет война и не каждый зритель имеет возможность приобрести доступ к каналу Setanta. Поэтому мы будем делать все, чтобы в такое сложное военное время у желающих посмотреть футбол был доступ к просмотру на общедоступных телеканалах", - прокомментировал Сергей Мохник, заместитель генерального директора ФК "Динамо" Киев.

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Он также добавил о юридической составляющей вопроса:

"Есть Закон Украины о физической культуре и спорте. Так, норма части 8 статьи 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте" предусматривает, что "Право на освещение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий путем трансляции изображения и/или звука мероприятия любыми средствами и/или с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и/или фотографирования мероприятия принадлежит организаторам физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий в соответствии с законом". Далее возникает вопрос: кто является организатором соответствующего мероприятия? Весь процесс в соответствии с нашими регламентными нормами обеспечивает клуб-хозяин, организующий матч. Соответственно, мы считаем, что все права на трансляцию принадлежат именно клубам", - подытожил Сергей Мохник.

Статистика просмотров и исследования по просмотру футбола

Телеканал Senanta Sports доступен к просмотру онлайн, стоимость подписки составляет 109 грн. Однако, согласно недавнему исследованию, которое провела "Украинская социологическая группа" с 8 по 12 июля 2022 года, как раз накануне решения УПЛ о создании так называемого единого телепула, 78% украинцев не готовы вообще платить за просмотр футбола. Во время опроса респондентам предложили представить ситуацию, что футбольные матчи будут транслироваться только на определенном спортивном телеканале. Респонденты должны были оценить свою готовность приобрести подписку на телеканал, который будет транслировать футбольные матчи. Выяснилось, что "обязательно" купить подписку намерены лишь 3,4% от всех опрошенных и 9,7% - среди зрителей футбольных трансляций. По мнению исследователей, спрос на платную подписку телеканала, которому будут принадлежать эксклюзивные права на трансляции футбольных матчей, можно охарактеризовать как "незначительный".

Результаты исследования находят отражение и в реальных цифрах просмотров матчей. Возьмем, к примеру, матчи, которые транслировались почти параллельно на телеканале 2+2 (с 10-минутной задержкой) и вживую на канале Setanta Sports с 1 по 23 августа 2022 года.

"Сегодня мы наблюдаем очень большой интерес в просмотре именно на бесплатных ресурсах. С Setanta мы сотрудничали летом. Так вот, согласно результатам просмотра матча "Динамо" - "Фенербахче" доля бесплатного просмотра на телеканале 2+2 составила 22,3%, а на Setanta - 0,2%. Это огромная пропасть. Матч "Штурм" - "Динамо" пересмотрели с долей 21,2% на 2+2 против 7,3% на Setanta. И, согласно условиям соглашений, на 2+2 эти матчи транслировались с 10-минутной задержкой! То есть, у пользователей Setanta была огромная привилегия, однако абсолютное большинство зрителей выбрало именно бесплатный просмотр на 2+2. Во время войны главным для футбольной общественности должно быть сохранение своей аудитории, которая годами болеет за ФК, а не ограничения в доступе к футбольному контенту", - прокомментировал Степан Щербачев руководитель управления спортивных проектов 1+1 media во время пресс-конференции пяти футбольных клубов 1 сентября.

Как видим, украинцы значительно активнее смотрят футбол, когда он есть в общем бесплатном доступе на общенациональном телеканале. На фоне логичного сокращения развлекательных программ на ТВ и патриотических трендов болеть за своих, стремиться к победе, футбольные матчи и другие спортивные события становятся тем самым востребованным контентом.

И благородно, когда этот контент предоставляется сейчас украинцам бесплатно. К примеру, настоящим событием в мире спорта стал недавний бой Усик-Джошуа, который транслировался на телеканале 2+2 бесплатно и права на показ которого выкупил сам Александр Усик и безвозмездно предоставил трансляторам. Так, согласно показателей Big Data UA, доля пересмотра события составила 57,6%, а охват - 20,1%. В общем, доля телеканала 2+2 в этот день составила 21,7%, что почти в четыре раза выше, чем в предыдущие четыре субботы. Таким образом, 2+2 стал лидером дня среди всех телеканалов*.

Кроме этого, показательным стало решение УЕФА бесплатно передать УАФ права на телетрансляцию матчей сборной Украины в рамках действующего сезона Лиги Наций.

Также телеканалу УНИАН, входящему в состав 1+1 media, польская телевизионная группа Polsat передала права на трансляцию волейбольных матчей Украины в рамках Чемпионата мира на безвозмездной основе. Украинцы активно наблюдают за матчами на УНИАН и болеют за национальную сборную, что находит отражение в цифрах. Так, доля телеканала УНИАН во время матча второго тура между Украиной и Тунисом достигла 1,2%, что практически вдвое превышает показатели телеканала за день и более чем в 10 раз - среднюю долю слота за последние четыре понедельника.

Соответственно, учитывая тенденцию предоставления бесплатного доступа к важным общественных спортивных событий, растет спрос среди зрителей на просмотр такого контента, что подтверждается цифрами телесмотрения. Поэтому самое время объединять усилия и принимать консолидированные решения в пользу болельщиков, а не продолжать бессмысленные дискуссии или применять штрафные санкции к участникам конфликта.

Источник данных: Big Data UA

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