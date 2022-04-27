Украинский форвард Андрей Ярмоленко в шаге от финала Лиги Европы.

В четверг, 28 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА "Вест Хэм" украинского нападающего Андрея Ярмоленко сыграет против немецкого "Айнтрахта". Поединок примет стадион "Лондон".

"Вест Хэм" сконцентрирован сейчас на победе в Лиге Европы и ради этого триумфа жертвует результатами в английской Премьер лиге, что ранее было несвойственно клубам из Туманного Альбиона.

Победа в ЛЕ для лондонского коллектива важна не столько ради самого трофея или призовых, сколько ради путевки в Лигу чемпионов, которую получит победитель этого турнира согласно его регламенту.

Пробиться в ЛЧ через чемпионат Англии невероятно сложно, учитывая что на 4 путевки там претендуют не менее шести-семи клубов. А вот через Лигу Европы сделать это в нынешнем сезоне становится вполне реально.

Ситуация у "Айнтрахта" аналогична ситуации "Вест Хэма". Немецкий коллектив потерял шансы пробиться в еврокубки через чемпионат Германии, занимая 9-е место за три тура до финиша, и победа в Лиге Европы перекроет все неудачи этого сезона. Следовательно, обоим командам нечего терять перед этим матчем и болельщиков ждет бескомпромиссное противостояние.

На пути к полуфиналу "Вест Хэм" одолел рекордсмена Лиги Европы испанскую "Севилью" в 1/8 финала. Решил исход этого противостояния гол украинца Андрея Ярмоленко. В 1/4 финала турнира "молотобойцы" прошли французский "Лион". Первый матч команды сыграли вничью 1:1, а в ответной игре лондонцы выиграли со счетом 3:0.

Непростой путь к полуфиналу прошел и "Айнтрахт". В 1/8 фнала немецкий клуб сломил сопротивление испанского "Бетиса", а в 1/4 финала сотворил главную сенсацию текущего сезона Лиги Европы, выбив каталонскую "Барселону". Первый матч этих команд на поле "Айнтрахта" завершился вничью 1:1, а на поле "Барселоны" представитель Бундеслиги выиграл 3:2.

Вест Хэм - Айнтрахт: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 28 апреля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

Вест Хэм - Айнтрахт: прогноз на матч

Фаворитом первого матча этого противостояния букмекеры считают "Вест Хэм".

На победу "молотобойцев" предлагают коэффициент 1.99. Ничью оценили в 3.60, а победу "Айнтрахта" в 4.00.

Букмекеры считают, что дуэль "Вест Хэма" и "Айнтрахта" получится не очень результативной: тотал больше 2.5 мяча идет аж за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча - за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на "обе забьют" можно за 1.85.

Добавим, что в другом матче полуфинала Лиги Европы встречаются немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Рейнджерс". Начало этого поединка также в 22:00 по киевскому времени.

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