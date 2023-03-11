Победу "Борнмуту" принес гол Филипа Биллинга.

В субботу, 11 марта, состоялся поединок 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" принимал "Ливерпуль".

Встреча прошла на стадионе "Виталити" и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Филип Биллинг. Датский полузащитник "Борнмута" отличился на 28-й минуте после передачи Данго Уаттара.

На 69-й минуте "Ливерпуль" получил право пробить пенальти, но подошедший к "точке" Мохамед Салах не смог сравнять счет.

"Борнмут" - "Ливерпуль" - 1:0

Гол: Биллинг, 28

"Борнмут": Нето, Смит (Фредерикс, 80), Стивенс, Сенеси, Келли, Лерма (Кук, 81), Ротуэлл, Биллинг (Кристи, 70), Уаттара, Соланке, Энтони

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 65), ван Дейк, Конате, Робертсон, Байчетич, Фабиньо (Хендерсон, 65), Эллиотт (Диогу Жота, 46), Салах, Гакпо, Нуньес (Фирмино, 66)

Предупреждения: Биллинг (46), Энтони (51), Конате (75)

Обзор матча:

Напомним, в составе "Борнмута" выступает украинский защитник Илья Забарный. 20-летний украинец перебрался в английский клуб в зимнее трансферное окно из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро. Он пока не дебютировал в чемпионате Англии, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. Для Забарного это уже шестой пропущенный матч после перехода в "Борнмут".

В текущем сезоне "Борнмут" сыграл 26 матчей в рамках АПЛ, в которых заработал 24 очка. "Вишенки" занимают 16-е место в турнирной таблице. "Ливерпуль", у которого 42 очка, остался на пятом месте.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Фулхэмом", а "Борнмут" с "Астон Виллой". Оба поединка пройдут 18 марта.

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