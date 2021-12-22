В среду, 22 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" принимал "Специю". Игра проходила стадионе имени Марадоны и завершилась сенсационной победой гостей.
Весь матч проходил под тотальным контролем футболистов неаполетанского клуба, однако результата это не принесло команде Лучиано Спалетти. "Специя" не смогла даже нанести ни одного удара в створ ворот "Наполи", но все равно взяла три очка. Исход поединка решил автогол Жуана Жезуса, забитый на 37-й минуте игры.
"Наполи" - "Специя" - 0:1
Гол: Жуан Жезус (а), 37
"Наполи": Оспина, Руй, Жезус, Рахмани, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински, Лосано, Политано, Мертенс.
"Специя": Проведель, Николау, Эрлич, Аду, Реца, Бастони, Кивиор, Маджоре, Гьясси, Агудело, Манай.
Предупреждения: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Кивиор 48, Манай 51
Видео гола:
Отметим, что цвета "Специи" защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко. В этом поединке он на поле не появился, отсидев весь матч на скамейке запасных.
Наполи - Специя: итоги матча
- "Наполи" опустился на 3-е место в турнирной таблице Серии А, их обошел "Милан". В активе неаполитанцев 39 набранных очков за 19 сыгранных матчей.
- "Специя" благодаря победе в этом туре набрала 16 очков и оторвалась в турнирной таблице от "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко. "Грифоны" в 19-м туре сенсационно сыграли вничью с "Аталантой" Руслана Малиновского.
- В следующем туре "Наполи" сыграет с "Ювентусом" на выезде, а "Специя" примет "Верону". Оба матча запланированы на 6 января.