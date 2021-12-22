"Специя" не нанесла ни одного удара в створ ворота, но сумела выиграть.

В среду, 22 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" принимал "Специю". Игра проходила стадионе имени Марадоны и завершилась сенсационной победой гостей.

Весь матч проходил под тотальным контролем футболистов неаполетанского клуба, однако результата это не принесло команде Лучиано Спалетти. "Специя" не смогла даже нанести ни одного удара в створ ворот "Наполи", но все равно взяла три очка. Исход поединка решил автогол Жуана Жезуса, забитый на 37-й минуте игры.

"Наполи" - "Специя" - 0:1

Гол: Жуан Жезус (а), 37

"Наполи": Оспина, Руй, Жезус, Рахмани, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински, Лосано, Политано, Мертенс.

"Специя": Проведель, Николау, Эрлич, Аду, Реца, Бастони, Кивиор, Маджоре, Гьясси, Агудело, Манай.

Предупреждения: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Кивиор 48, Манай 51

Видео гола:

Отметим, что цвета "Специи" защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко. В этом поединке он на поле не появился, отсидев весь матч на скамейке запасных.

Наполи - Специя: итоги матча