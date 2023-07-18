В понедельник, 17 июля, состоялся товарищеский поединок, в котором "Аль-Наср" играл против испанского клуба "Сельта".
Игра завершилась разгромным поражением Криштиану Роналду и компании со счетом 0:5.
Первый тайм команды завершили без забитых голов. Во второй половине встречи "Аль-Наср" остался в меньшинстве после удаления Аль-Амри на 52-й минуте и после этого команда посыпалась.
Футболисты "Сельты" с 57-й по 75-ю минуту забили саудовскому клубу пять голов. По два гола забили Мигель Родригес и Йорген Ларсен, еще один мяч в активе Гаэля Алонсо.
"Сельта" - "Аль-Наср" - 5:0
Голы: Алонсо, 57, Ларсен, 73, 75, Родригес, 62, 71
Обзор матча:
Отметим, что главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду начал эту игру в стартовом составе и был заменен на 48-й минуте.
Добавим, что возглавляет "Аль-Наср" португальский специалист Луиш Каштру. Он был назначен на пост главного тренера саудовского клуба этим летом.
Напомним, Луиш Каштру известен украинским болельщиками по работе в "Шахтере". Португалец возглавлял донецкий клуб с 2019 по 2021 год. С "горняками" он стал чемпионом Украины в сезоне 2019/2020 и вывел команду в полуфинал Лиги Европы.