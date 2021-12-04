Дебютный гол Кариоки принес "Колосу" три очка.

В субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Металлист 1925" принимал "Колос". Игра завершилась минимальной победой гостей.

Решил исход противостояни гол бразильского полузащитника "Колоса" Диего Кариоки, который забил на 27-й минуте поединка.

Победа в этой игре позволила "Колосу" обойти "Металлист 1925" в турнирной таблице УПЛ. Теперь коваливский клуб идет на 9-й строчке с 21 баллом в активе, а харьковский с 19 очками занимает 10-ю строчку.

"Металлист 1925" - "Колос" - 0:1

Гол: Кариока, 27

"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков (Квирквелия, 82), Шершень, Ткачук, Ченбай, Габелок, Протасов (Сакив, 73), Задерака, Голодюк, Ременюк, Зубков (Марлисон, 73)

"Колос": Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Кариока (Костышин, 74), Ильин, Ситчинава (Лысенко, 59)

Предупреждения: Голодюк - Павловец

Обзор матча:

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Автор: Владимир Медяник