"Красные дьяволы" потерпели третье поражение в сезоне.

В субботу, 16 сентября, состоялся центральный поединок пятого тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Брайтон".

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой "чаек" со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте - Дэнни Уэлбек вывел "Брайтон" вперед. Во втором тайме гости еще дважды забили в ворота Андре Онана и счет стал разгромным.

"Манчестер Юнайтед" отквитал один гол благодаря меткому выстрелу 20-летнего Ганнибала Межбри.

Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:3

Голы: Межбри 73 - Уэлбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71

Манчестер Юнайтед: Онана-Далот, Линделоф, Мартинес (Ван-Биссака 85), Регилон (Гарначо 85) - Каземиро (Межбри 64), Мактоминей (Пельистри 85) - Фернандеш, Эриксен, Рашфорд-Гейлунд (Марсьяль 64)

Брайтон: Стил-Лэмпти (Милнер 77), ван Геке, Данк, Велтман-Гросс, Дахуд (Гилмор 77) - Адингра (Фергюсон 85), Лаллана (Фати 64), Митома-Велбек (Жуан Педро 64)

Победа в этой игре позволила "Брайтону" набрать 12 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 6 баллами опустился на 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Брайтон" сыграет против "Борнмута", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли".

Вас также могут заинтересовать новости: