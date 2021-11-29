Украинский вингер "горняков" может перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

Талантливый атакующий хавбек донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клубную прописку.

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Циганик LIVE" подтвердил информацию о том, что испанская "Севилья" проявляет интерес к игроку "горняков".

Сообщается, что испанский гранд не единственный клуб, который наблюдает за молодым украинцем.

Читайте такжеАгент рассказал, возможен ли переход лидера сборной Украины Ярмоленко в ДженоаПо информации Цыганыка, один из представителей английской Премьер лиги рассматривает возможность трансфера Михаила Мудрика.

Однако, как отмечается, переход Мудрика в другой клуб сейчас является маловероятным. Вся проблема в сумме трансфера - "Шахтер" не готов принять предложение в 10-20 миллионов евро, которое готовы сделать англичане.

Михаил Мудрик: карьера

20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".

Михаил Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

В нынешнем сезоне Мудрик провел 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Автор: Владимир Медяник