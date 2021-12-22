Президент черниговской "Десны" Владимир Левин может распустить команду и приобрести российский клуб "Химки".
Об этом сообщил один из ведущих Ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Я не знаю с чего начать. Это не просто ужас, это сплошная попа без разделительной полосы. Ходят слухи, что владелец клуба собирается закончить с инвестированием в "Десну" и будет покупать российскую команду. Ходили разговоры о "Химках". Я думаю, что эту информацию узнаем уже в новом году", - сказал журналист.
Заметим, что руководство "Десны" имеет большие долги по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.
Черниговскую команду уже покинул ее лидер - Андрей Тотовицкий. Он близок к переходу в "Колос". СМИ сообщают в один голос, что "Десну" в январе оставят Сергей Болбат, Владлен Юрченко, Филипп Будковский и ряд других исполнителей.
Десна: результаты в сезоне
- На зимний перерыв "Десна" ушла занимая 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе черниговского клуба 25 набранных баллов за 18 матчей.
- В Кубке Украины "Десна" вылетела на стадии 1/16 финала, уступив харьковскому "Металлисту" (1:2).