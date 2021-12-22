Владелец черниговской "Десны" может прекратить финансировать команду.

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин может распустить команду и приобрести российский клуб "Химки".

Об этом сообщил один из ведущих Ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Я не знаю с чего начать. ​​Это не просто ужас, это сплошная попа без разделительной полосы. Ходят слухи, что владелец клуба собирается закончить с инвестированием в "Десну" и будет покупать российскую команду. Ходили разговоры о "Химках". Я думаю, что эту информацию узнаем уже в новом году", - сказал журналист.

Заметим, что руководство "Десны" имеет большие долги по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.

Черниговскую команду уже покинул ее лидер - Андрей Тотовицкий. Он близок к переходу в "Колос". СМИ сообщают в один голос, что "Десну" в январе оставят Сергей Болбат, Владлен Юрченко, Филипп Будковский и ряд других исполнителей.

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