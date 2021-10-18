Футболист отказывается продлевать контракт со своим клубом.

Атакующий полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин переведен в дубль луганской "Зари".

Об этом сообщили ведущие программы ТаТоТаке.

По их данным, 25-летний футболист отказался подписать новое соглашение с клубом, рассчитанное на три года.

Действующий контракт Кочергина с луганчанами подходит к завершению летом следующего года.

Владислав Кочергин является воспитанником одесского футбола. В период с 2009 по 2013 год в чемпионате ДЮФЛ провел 6 игр, отметившись 25 голами. С 2013 года защищал цвета академии "Днепра". 24 июля 2016 года дебютировал в основном составе "Днепра" в матче украинского первенства против "Волыни", выйдя на замену на 72 минуте поединка и отметившись забитым мячом.

В поединке второго тура нынешнего сезона украинской Премьер-лиги против "Ингульца" (5:1) Кочергин отметился хет-триком, который вошел в топ-5 самых быстрых в истории чемпионатов Украины (на это ему понадобилась 51 минута).

В сентябре текущего года наставник сборной Украины Александр Петраков впервые вызвал Кочергина в рамположение национальной команды для участия в товарищеском матче против сборной Чехии. 8 сентября дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя на замену Андрею Ярмоленко на 76-й минуте поединка.

В нынешнем сезоне Владислав Кочергин выходил на поле в составе "Зари" в 10 играх, записав себе в актив пять голов и три голевых передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Автор: Владимир Медяник