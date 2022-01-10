"Александрия" вышла из отпуска.

Клуб украинской Премьер-лиги "Александрия" после выхода из отпуска объявил о подписании пятерых новичков.

Игроками команды стали Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Валерий Бондаренко, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт Авагимяна рассчитан до лета 2025 года, Костышина – до лета 2024 года, Билошевский и Бондаренко пришли в аренду до конца сезона. Условия контракта Калитвинцева клуб не сообщает.

Читайте также"Есть вина Луческу": легенда Динамо высказался о молодом украинце, который не заиграл в КиевеНапомним, что Авагимян ранее играл за одесский "Черноморец", Костышин – за коваливский "Колос", Калитвинцев – за черниговскую "Десну". Контракт Бондаренко принадлежит донецкому "Шахтеру", а Билошевского – киевскому "Динамо".

Ранее сообщалось, что команду Юрия Гуры покинули малийский легионер Бурама Фомба и украинец Игорь Кирюханцев. Фомба покинул клуб на правах свободного агента, а Кирюханцев вернулся в "Шахтер" по завершении арендного соглашения.

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