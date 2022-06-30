Максим Коваль уже работал с Сергеем Ребровым в киевском "Динамо".

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль может продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке.

29-летний украинский голкипер пребывает в статусе свободного агента после того, как он сообщил, что покидает "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

"Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю тебя и всегда буду скучать!" – написал Коваль в своем Instagram.

По информации Sport Arena, теперь Коваль может усилить состав "Аль-Айна" украинского тренера Сергея Реброва.

Украинцу известны требования Сергея Реброва, с которым он работал в киевском "Динамо". Кроме того, вратарю не потребуется дополнительная адаптация благодаря опыту выступлений на Ближнем Востоке.

Добавим, что "Аль-Айн" сейчас активно ищет усиление на вратарскую позицию. Ранее СМИ сообщали, что клуб из ОАЭ проявлял интерес к голкиперу "Шахтера" Андрею Пятову.

Стоит отметить, что Коваль в свое время считался одним из самых перспективных вратарей Европы. В 20 лет он стоил шесть миллионов евро по версии Transfermarkt. Затем, в карьере молодого футболиста начался спад, за которым последовала потеря уверенности в своих действиях в рамке и дальнейшее забвение во второсортных чемпионатах.

В Саудовской Аравии у вратаря за три сезона накопилось 110 поединков, в которых пропустил 173 мяча. В 26 матчах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Последним европейским клубом Коваля был испанский "Депортиво", за который он играл в 2018 году.

Максим Коваль: карьера