Новым наставником "Интера Майами" стал Херардо Мартино.

Американский клуб "Интер Майами", который ранее подписал Лионеля Месси и Серхио Бускетса, объявил имя нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт "Интера", новым наставником команды был назначен Херардо Мартино.

"Специалист, удостоенный награды лучшему тренеру года в МЛС, а также имеющий опыт работы с "Барселоной" и национальными сборными Аргентины и Мексики, присоединяется к нам", - сообщает пресс-служба "Интера" в Твиттере.

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Деталей соглашения с новым тренером клуб пока не сообщает.

Назначение Мартино прокомментировал владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм.

"Мартино очень уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков, и с нетерпением ждем того влияния, которое он окажет на поле и за его пределами", - приводит слова Бекхэма официальный сайт клуба.

СМИ отмечают, что Херардо Мартино был назначен специально для Лионеля Месси. Ранее тренер уже работал с легендарным аргентинцем в "Барселоне" и сборной Аргентины.

За свою тренерскую карьеру Мартино успел поработать с клубами из Аргентины и Парагвая (и побеждал в чемпионатах обеих стран).

С "Барселоной" он выигрывал Суперкубок Испании в 2013 году, с "Атлантой Юнайтед" в 2018 году становился победителем чемпионата МЛС и тогда же был признан тренером года.

Напомним, за "Интер Майами" играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

После 18 сыгранных туров команда украинца идет на последнем 15-м месте в турнирной таблице МЛС, набрав всего 15 баллов.

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