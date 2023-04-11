"Барселона" увеличила отрыв от мадридского "Реала" в турнирной таблице.

В понедельник, 10 апреля, состоялся поединок 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Барселона" и "Жирона".

Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и сенсационно завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме у "Барселоны" был очень хороший момент - на 37-й минуте Рональд Араухо пробил головой под перекладину, но вратарь "Жироны" Пауло Гассанига отбил удар. После просмотра видеоповтора арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

Видео дня

На 57-й минуте нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос вышел один на один с Марком-Андре тер Штегеном, но пробил мимо ворот. Таким образом, игра завершилась вничью без забитых голов.

"Барселона" - "Жирона" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде, Серджи Роберто (Кессье, 46), Бускетс, Гави, Рафинья (Альба, 75), Фати (Ферран Торрес, 68), Левандовски

"Жирона": Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави, Цыганков (Рикельме, 71), Тони Вилья (Ян Коуто, 60), Ромеу, Гарсия (Алеиш Гарсия, 46), Мартин (Фернандес, 85), Кастельянос (Стуани, 60)

Предупреждения: Кастельянос (32), Стуани (77)

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел на этот матч в стартовом составе и сыграл 71 минуту. После этого его заменил Родриго Рикельме.

За отведенное время на поле 25-летний украинец не отметился результативными действиями, сделал 30 касаний мяча, отдал 19 точных передач из 25 (76%), нанес 1 удар по воротам (неточный), ни разу не пошел в обыгрыш, выиграл 1 верховую дуэль из 1 и заработал 2 фола. Коэффициент ожидаемых голов (xG) хавбека составил 0,07.

За свою игру украинец получил оценку 6,3 балла от статистического портала WhoScored. Это одна из худших оценок среди всех игроков "Жироны".

После 28-го тура "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 13 очков. В активе "блаугранас" 72 набранных очка. "Жирона" находится на 11-м месте с 35 баллами.

В следующем туре "Барселона" сыграет против "Хетафе", а "Жирона" встретится с "Эльче". Оба матча запланированы на 16 апреля.

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