Руслан Малиновский может усилить состав бывшего клуба Андрея Ярмоленко.

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский, который играет за итальянскую "Аталанту", в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

По информации TuttoAtalanta, в услугах известного украинского футболиста заинтересован "Вест Хэм". Лондонский клуб даже готов сразу оформить полноценный переход.

Отмечается, что "Аталанта" хочет выручить за трансфер Малиновского 7 миллионов евро плюс бонусы. Окончательная стоимость составляет 15-18 миллионов.

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В случае успешных переговоров между "Аталантой" и "Вест Хэмом" Руслан Малиновский может стать третьим украинцем в истории лондонского клуба.

До этого за "молотобойцев" выступали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко. С последним "Вест Хэм" попрощался летом 2021 года. В составе "молотобойцев" Андрей сыграл 84 поединка и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.

Добавим, что в текущем сезоне "Вест Хэм" занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета их отделяет всего одно очко.

В Лиге конференций клуб занял первое место в группе, где им противостояли "Андерлехт", "Стяуа" и "Силькеборг". "Вест Хэм" узнает своего соперника после сыгранных матчей 1/16 ЛК, поскольку, выиграв группу, они сразу попали в 1/8 финала.

Руслан Малиновский в текущем сезоне сыграл 14 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.

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