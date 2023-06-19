Клуб Ильи Забарного к новому сезону будет готовиться с новым тренером.

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, который защищает цвета "Борнмута", остался без главного тренера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, наставник "вишенок" Гари О'Нил был отправлен в отставку.

"Достижение Гари в прошлом сезоне - это то, за что я всегда буду ему благодарен. Его ждет долгая карьера главного тренера или менеджера, но мы считаем, что сейчас в интересах нашего футбольного клуба будет смена тренера", - заявил владелец "Борнмута" Билл Фоли.

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Гари О'Нил был назначен главным тренером "Борнмута" по ходу сезона-2022/23. На этой должности он сменил Скотта Паркера.

Под руководством 40-летнего специалиста "вишенки" сыграли 25 матчей (7 побед, 2 ничьих и 16 поражений).

"Борнмуту" удалось сохранить прописку в АПЛ, финишировав на 15-й строчке.

Сообщается, что о назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе этого года за 25 миллионов евро. На счету украинца пять матчей в составе "Борнмута" в рамках английской Премьер-лиги.

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