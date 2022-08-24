"Эвертон" Виталия Миколенко поздравил украинцев с праздником.

Английский футбольный клуб "Эвертон" поздравил украинцев с Днем Независимости.

На официальной странице клуба АПЛ в Твиттере было опубликовано два поста в честь праздника Украины.

"Мы продолжаем быть солидарными с народом Украины в День Независимости", - говорится в сообщении пресс-службы "Эвертона".

Напомним, в составе "Эвертона" выступает футболист сборной Украины Виталий Миколенко.

В новом сезоне АПЛ команда украинца стартовала не очень хорошо, набрав за три игры всего одно очко. В 1-м туре "Эвертон" проиграл "Челси" (0:1), во втором уступил "Астон Вилле" (1:2), а в третьем расписал мировую с "Ноттингемом" (1:1).

Виталий Миколенко: карьера в "Эвертоне"

Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.

Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.

В 19 матчах за "Эвертон" Миколенко забил один мяч и заработал две желтых карточки.

22-летний левый защитник сыграл 26 матчей за национальную сборную Украины и забил один гол.

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