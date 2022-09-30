Юрген Клопп предложил своему футболисту денег, чтобы изменить его прическу.

Накануне завершилась пауза на матчи сборных и футболисты начали возвращаться в расположение своих клубов.

Вернулся в расположение "Ливерпуля" и защитник сборной Греции Костас Цимикас. Причем грек вернулся с новым имиджем. Волосы Костаса были собраны в пучок.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не оценил новый имидж грека и потроллил своего подопечного, предложив тому денег, чтобы получить возможность состричь ему хвостик.

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"Сначала я подумал, что Дарвин Нуньес похудел. Сколько тебе заплатить, чтобы я мог срезать это безобразие?", - пошутил наставник "Ливерпуля".

Klopp asking Kostas how much money he wants to cut his man bun off 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2MHb2x0y3T — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 29, 2022

Добавим, что сборная Греции сыграла два матча в Лиге наций во время паузы на международные игры. Греки уступили Кипру (0:1) и победили сборную Северной Ирландии (3:1). Костас Цимикас сыграл оба матча в основном составе, результативными действиями не отличился.

По итогам группового турнира Лиги наций Греция заняла первое место в группе 2 дивизиона С и поднялась в дивизион В.

Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет против "Брайтона" в рамках 9 тура АПЛ. Поединок запланирован на 1 октября. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, после 8-ми туров "Ливерпуль" идет на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ с 9 баллами в активе. Лидирует в чемпионате лондонский "Арсенал", цвета которого защищает украинец Александр Зинченко. У "канониров" 18 очков.

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