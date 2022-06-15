Турецкий "Фенербахче" стал оппонентом "бело-синих".

15 июня в Доме европейского футбола в Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Своего соперника узнало "Динамо", которое было сеяным во время жеребьевки. Турецкий "Фенербахче" стал оппонентом "бело-синих".

Путь представителей лиг

"Мидтьюлланн" (Дания) - АЕК Ларнака (Кипр)

"Динамо" (Украина) - "Фенербахче" (Турция)

Первые матчи второго раунда отбора пройдут 19/20 июля, вторые – 26/27 июля. Киевляне первый матч проведут дома.

Победители выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Динамовцы в сезоне 2006/07 выбивали стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ.

Вас также могут заинтересовать новости: