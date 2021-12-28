В ривненском клубе быстро отреагировали на эту ситуацию.

КДК УАФ оштрафовал "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

О штрафе от контрольно-дисциплинарного комитета УАФ сообщил официальный сайт ривненского "Вереса".

Нарушение произошло после поединка 17 тура УПЛ между "Вересом" и киевским "Динамо".

Читайте такжеНазван лучший тренер года в Украинской Премьер-лиге"Верес" сообщил, что отныне и дальше представители клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

"Если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно", – говорит президент "Вереса" Иван Надеин.

Напомним, киевское Динамо получило серьезное наказание от КДК УАФ за расизм, баннеры и клевету на арбитра.

"Верес": результаты в сезоне