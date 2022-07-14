Иван Ордец получил травму бедра в первой игре за "Бохум".

Бывший футболист сборной Украины Иван Ордец, который лишь на пятом месяце войны покинул московское "Динамо" и перешел в "Бохум", травмировался в первой же игре за немецкий клуб.

Защитник получил травму бедра и был заменен уже на 20-й минуте контрольного матча против "Лечче".

Примечательно, что на тот момент "Бохум" проигрывал со счетом 0:2 – первый гол полностью на совести Ордеца. После замены украинца, "Бохуму" удалось еще до перерыва сравнять счет в игре, а во втором тайме немцы забили еще один мяч и вырвали победу в матче.

"Бохум" – "Лечче" – 3:2

Голы: Штегер, 34, Хольтманн, 43, Ганвула, 65 – Коломбо, 14, 17

Обзор матча:

Напомним, Иван Ордец перешел в "Бохум" 10 июля, с которым подписал соглашение на один сезон. 30-летний футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с московским "Динамо", срок действия которого был рассчитан до 2024 года.

В чемпионате России Ордец провел три года своей карьеры. С момента начала войны, уроженец Ближнего Донецкой области молчаливо поддержал нападение РФ на Украину. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Иван Ордец: карьера

Ордец является воспитанником "Шахтера". Кроме "горняков", в Украине он выступал за "Мариуполь".

Иван Ордец провел 99 поединков за "Шахтер", в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. За "Мариуполь" сыграл 40 матчей и забил три гола.

В составе "Динамо" сыграл 67 матчей, в которых забил пять голов.

За сборную Украины Ордец сыграл в 12 матчах, забив 1 гол. Но после переезда в Россию защитник перестал вызываться в главную команду страны.

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