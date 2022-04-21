Карим Бензема все равно остается лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Нападающий "Реала" Карим Бензема стал первым игроком за 16 лет, который не забил два пенальти в матче Ла Лиги.

Это произошло в поединке против "Осасуны", который "сливочные" выиграли со счетом 3:1. На 52-й и 59-й минутах Бензема промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

В прошлый раз два пенальти в матче чемпионата Испании не смог реализовать игрок "Эспаньола" Рауль Тамудо в апреле 2006 года.

Бензема возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги в текущем сезоне: на его счету 25 голов и 11 ассистов за 29 матчей. В Лиге чемпионов 34-летний француз забил 12 мячей за 9 поединков текущего розыгрыша турнира.

33-й тур чемпионата Испании

Осасуна – Реал – 1:3

Голы: Будимир, 13 - Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90

Осасуна: Эррера, Видаль, Гарсия, Хосе Анхель (Ойер, 68), Эрнандес, Монкайола, Брашанац (Торрес, 79), Гарсия (Санчес, 46), Авила (Барберо, 86), Будимир, Мартинес (Барха, 68)

Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба (Карвахаль, 46), Начо, Вальверде, Себальос (Кроос, 71), Камавинга (Иско, 73), Бензема, Асенсио, Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 90)

Видео обзор матча

Чемпионат Испании: турнирное положение