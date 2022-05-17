Украинский футболист рассказал, что очень соскучился по футболу и хочет еще поиграть на самом высоком уровне.

Футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, который покидает "Вест Хэм" по завершению сезона, рассказал о своих планах на будущее.

Украинский нападающий в интервью программе "Вацко on air" признался, что при выборе будущего клуба в первую очередь будет обращать внимание на то, играет ли команда в еврокубках и на уровень чемпионата. Ярмоленко также заявил, что очень хотел вернуться в родное для него киевское "Динамо". Однако война, которую начала РФ, разрушила эти планы.

– Есть ли уже готовые варианты продолжения карьеры?

– Готового решения нет. Из-за войны было не до контрактов и мнений о продолжении футбольной карьеры. Насколько я знаю, Вадим Шаблий занимается этим – есть три-четыре клуба, с которыми он общается. Я не вижу смысла называть эти клубы, потому что официально еще ничего не подписано. Мое дело быть профессионалом, тренироваться, быть в лучших кондициях. И, конечно, нужно быть готовым к матчам сборной Украины. Буду принимать решения после матчей сборной, чтобы не отвлекаться в это время. Все понимают, насколько это важные матчи будут, поэтому я подпишу контракт только после них.

– Есть ли среди клубов, с которыми разговаривает агент, "Динамо" Киев?

– Я скажу так: до войны я серьезно задумывался о возвращении в "Динамо" Киев. Я на связи с президентом клуба, с игроками. Это самая родная команда для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить выступления в Киеве. Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине о футболе сейчас не думают. Я хочу вернуться, но у меня есть карьера, и лет осталось не так много. Я хочу насладиться футболом, хочу поиграть. Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю.

– Что для тебя будет самым важным при выборе нового клуба? Какие факторы – сила чемпионата, возможность играть в Лиге чемпионов, уровень зарплаты, комфортность города?

– Мы с семьей все решаем вместе. Для нас нет разницы, в каком городе жить. Конечно, Лондон – это один из лучших городов в мире. Для нас самое главное, чтобы была английская школа для детей. По поводу чемпионата и финансов… Я не буду лгать и говорить, что финансы не играют никакой роли в футболе. Если будет команда из Саудовской Аравии и команда из Испании, играющая в Лиге чемпионов, то я выберу команду, которая играет в Лиге чемпионов. Я сказал агенту: "Принеси на стол мне приглашение – одно, три или десять – и я сяду и приму решение".

Напомним, Ярмоленко перебрался в английский "Вест Хэм" в 2018 году. В составе "молотобойцев" украинец сыграл 84 поединка и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.

Ранее УНИАН сообщал, что интерес к Ярмоленко проявляет испанская "Севилья".

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