Андрей Пятов исполнил композицию легендарной группы Queen.

На телеканале "Украина" каждую субботу выходит шоу "Маска", где зрители и жюри угадывают, кто из селебрити прячется в костюме того или иного персонажа.

30 октября по итогам зрительского голосования решили снять маску с мифического Грифона. Под ней оказался вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов.

Голкипер спел известную песню "We Will Rock You" группы Queen.

Один из членов жюри Настя Каменских в ходе разгадывания предположила, что под маской может скрываться Дмитрий Гордон или Александр Усик. А вот Андрей Данилко, обративший внимание на жесты героя, предположил, что это футболист и не ошибся.

"Поет Грифон нормально, но таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками делал движения как болельщики на футбольном матче", - заметил Данилко.

"Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более с такими замечательными людьми иметь возможность поработать. Мы, спортсмены, футболисты - очень застенчивые. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться", - сказал Пятов после выступления.

Автор: Артем Будрин