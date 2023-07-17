Макс Килман может сыграть за сборную Украины.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением о приглашении в национальную команду английского футболиста с украинскими корнями Макса Килмана, который играет за "Вулверхэмптон".

49-летний специалист подтвердил, что молодой защитник является кандидатом в сборную, но для начала нужно уладить вопрос с его футбольным гражданством.

"Да, Килман - это кандидат в сборную Украины. Но у нас много достойных кандидатов на позицию центрального защитника.

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Я не юрист, и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду.

Килмана я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как двигается этот вопрос.

У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. Про Килмана давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу", - приводит слова Реброва FanDay.

Отметим, что впервые о натурализации Килмана заговорили еще когда сборную Украины возглавлял Андрей Шевченко.

Сообщалось, что Килман получил украинский паспорт, однако заиграть его за сборную Украины ФИФА не разрешила, поскольку он сыграл восемь матчей за сборную Англии по мини-футболу.

За "Вулверхэмптон" Макс Килман играет с 2018 года. В составе "волков" он сыграл 107 матчей, забил один гол и отдал 2 голевых передачи.

Этим летом Килман может покинуть английский клуб и перейти в "Наполи". Действующий чемпион Италии предлагает за защитника 35 миллионов евро.

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