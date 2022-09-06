"Заря" выиграла у "Динамо" со счетом 3:2.

Продолжаются игры в рамках действующего сезона 2022/23 украинской Премьер-лиги по футболу. Так, в эту субботу, 3 сентября, состоялась игра между командами "Заря" – "Динамо". По результатам матча, луганская "Заря" обыграла киевское "Динамо" со счетом 3:2.

Согласно показателям платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, телеканал 2+2, который транслировал событие, по результатам телесмотрения занял первое место в слоте 13:00-15:00 с долей 21,2%, опередив ближайшего конкурента в 2,7 раз. А событие вызвало большой резонанс среди аудитории платформы в течение выходных 3-4 сентября. Кроме этого, именно игра "Заря" – "Динамо" получила наибольший интерес среди всех матчей, которые транслировал 2+2 в рамках нового сезона УПЛ.

Напомним, пять топовых украинских клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" - передали свои права на трансляцию домашних матчей клубов в пределах УПЛ 1+1 media на безвозмездной основе. Цель такого решения - чтобы как можно больше зрителей имели бесплатный доступ к просмотру спортивных событий в такое сложное для Украины время.

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Источник данных: платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ