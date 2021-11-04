"Металлист" целится на Лигу Европы, а Харьков собирается проводить Суперкубок УЕФА.

Футбол, несмотря на серьезное падение уровня национального чемпионата за последние годы, остается любимым спортивным зрелищем украинцев. И хорошие новости из жизни украинских футбольных клубов оказывают интересный стимулирующий эффект не только на болельщиков, но и на целые города.

Яркий пример – ситуация в Харькове, который сейчас в центре внимания не только из-за выборов мэра, но и из-за "второго пришествия" легендарного "Металлиста". Не будем останавливаться на том, как там отстраивают стадион, детскую футбольную академию и прочую инфраструктурную недвижимость. Потому что инфраструктура оживает, когда есть, кому играть, и есть, кому болеть. А в Харькове сейчас есть и то, и другое.

На официальном сайте ФК "Металлист" появилась показательная статистика, которая позволяет сравнить интерес харьковчан к своему клубу с ситуацией в целом по стране. Оказалось, что 102 (!) матча Украинской Премьер-Лиги в сезоне 2021/2022 посетили почти столько же болельщиков, сколько пришли на 12 (!!!) домашних матчей Первой Лиги с участием "Металлиста":

419 791 чел. = 102 матча между клубами Украинской Премьер-Лиги;

408 328 чел. = 12 домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге за период с момента объявления Александром Ярославским о возрождении клуба.

Сухим языком цифр это означает, что в среднем на каждом матче харьковского "Металлиста" на его одноименной домашней арене побывало в 8,26 раза больше людей, чем в среднем на матчах между клубами УПЛ. И это притом, что в случае "желто-синих" речь идет всего-навсего о Первой Лиге, а не о высшей. И притом, что среди соперников харьковчан пока нет именитых "грандов" – "Шахтера" или "Динамо", у которых есть своя фанатская аудитория.

В чем причина такой поразительной преданности болельщиков? Безусловно, в спортивных результатах и в подходе "Металлиста" к рекрутингу новобранцев. Как сказал, представляя одного из легионеров, Ярославский, в команде нужны "шпилеры" – своего рода артисты, которые не только результативны, но показывают красивую игру, делают матч зрелищным и захватывающим. В итоге:

Пейшоту, один из лучших бомбардиров Бразилии – в Харькове,

Балули, французский вундеркинд – в Харькове,

Харрис, первый английский футболист в украинском чемпионате – в Харькове,

Маилтон, еще один бразилец, которого "желто-синие" перекупили у "Атлетико" – опять же в Харькове.

И так трансфер за трансфером. В итоге по личному составу игроков и уровню индивидуального мастерства получается "Металлист", за который болеть приятно и радостно.

А еще дело в особом отношении харьковчан к футболу. 10-15 лет назад город жил сначала первым возрождением "Металлиста" – тогдашнем клубу пришлось тоже, кстати, выбираться из Первой Лиги. И фактически параллельно с этим наблюдать за подготовкой и наслаждаться играми Евро-2012. Тогда весь Харьков болел и горел футболом, это была своего рода общая идея горожан. Хорошим тоном считалось ходить на стадион, отдавать детей в футбольную академию "Металлиста", сопровождать команду на выездные матчи. Все это оборвалось на взлете с уходом Ярославского, а потом закончилось позором имени Курченко.

Зато теперь, после пережитой боли, харьковчане еще ближе к сердцу, чем раньше, воспринимают новые победы и новые достижения нового "Металлиста". Футбол снова в тренде: это модно, футбольная культура возрождается вместе с клубом, его стадионом и академией. По сути, "Металлист" сегодня один из главных объединяющих и цементирующих город центров притяжения. И, к тому же, источник приятных впечатлений и надежды на будущее в наше не самое простое время.

Так что пока у киевского "Динамо" 547-минутная безголевая серия в еврокубках, "Металлист" целится на Лигу Европы, Харьков собирается проводить Суперкубок УЕФА. А харьковчане ходят на матчи и верят в команду.

Автор: Иван Бойко