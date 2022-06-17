Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".
Как сообщает журналист Лука Момблано, "Аталанта" хочет выкупить у "Ювентуса" центрального защитника Мериха Демирала, который провел нынешний сезон в Бергамо на правах аренды.
Стоимость выкупа Демирала составляет 25 миллионов евро. Собрать такую сумму "Аталанте" будет непросто, поэтому клуб хочет предложить "Старой синьоре" в обмен вместо денег Руслана Малиновского.
Сейчас клубы обсуждают такой вариант.
Примечательно, что за три года в Италии лидер сборной Украины забил "Ювентусу" уже четыре гола.
В нынешнем сезоне на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 41 матче во всех турнирах.
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На данный момент на счету Малиновского 128 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 29 голов и отдал 26 ассистов.
- Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.