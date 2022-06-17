"Аталанта" готова отдать Руслана Малиновского "Ювентусу".

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".

Как сообщает журналист Лука Момблано, "Аталанта" хочет выкупить у "Ювентуса" центрального защитника Мериха Демирала, который провел нынешний сезон в Бергамо на правах аренды.

Стоимость выкупа Демирала составляет 25 миллионов евро. Собрать такую сумму "Аталанте" будет непросто, поэтому клуб хочет предложить "Старой синьоре" в обмен вместо денег Руслана Малиновского.

Сейчас клубы обсуждают такой вариант.

Примечательно, что за три года в Италии лидер сборной Украины забил "Ювентусу" уже четыре гола.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"