Игорь Цыганык поделился мнением о Ярославе Ракицком.

Украинский журналист и эксперт Игорь Цыганык поделился мнением о возможном возвращении в расположение сборной Украины Ярослава Ракицкого, разорвавшего контракт с питерским "Зенитом" после военного вторжения РФ в Украину.

По мнению футбольного журналиста, Ракицкий своими действиями и заявлениями после начала войны показал, что полностью предан Украине.

"Ракицкий в сборную Украины? Я считаю, что заслужил. У него четкая позиция и история. Он не тянул и не ожидал, чем все закончится, а в первый же день расторг контракт с Зенитом и высказался о войне.

Большинство стало высказываться после пяти дней, а он не побоялся сразу все сказать. Так же, как и Воронин. Если Ракицкий подходит по игровым качествам Петракову, то, конечно, он должен быть в сборной", - приводит слова Цыганыка Fanday.

Добавим, что Ярослав Ракицкий после ухода из российского "Зенита" поддерживает форму с харьковским "Металлистом" в Турции. Он даже принял участие в товарищеском матче харьковчан против турецкого "Истамбула".

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

Всего в "сине-желтой" футболке Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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