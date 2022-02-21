Телеведущий верит в победы "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался о парах 1/8 финала Лиги чемпионов, в частности о противостояниях "Атлетико" (Мадрид) - "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" - "Ювентус".

Цыганык в комментарии для УНИАН проанализировал шансы на успех этих команд. Специалист ожидает от "Атлетико" игры вторым номером против "красных дьяволов".

"Очень интересное противостояние, потому что играют две команды, в которых разные стили. "Атлетико" будет стараться, так же как на протяжении всей карьеры Диего Симеоне, искать свой вариант в контратаке, команда будет выжидать свой момент. С приходом Ральфа Рангника "МЮ" стал более дисциплинированным, более сосредоточенным непосредственно на результат", - считает Цыганык.

По мнению журналиста, "МЮ" Рангника "не такой бесшабашный как во времена Сульшера". Игорь в фавориты записал манкунианцев.

"Я думаю, что обе команды будут пытаться перетерпеть одна другую в первом противостоянии для того, чтобы получить определенный гандикап на ответный матч. Я больше склоняюсь к тому, чтобы в этой паре отдать предпочтение "Манчестер Юнайтед", - добавил Цыганык.

Также журналист дал прогноз на поединок "Вильярреал" - "Ювентус".

"Тоже очень интересное противостояние. Есть будто один фаворит, другой - аутсайдер. Бесспорно фаворитом считается "Ювентус". "Вильярреал" будет находиться здесь в стадии андердога. Интересный матч может получиться. Я думаю, что "Вильярреал" будет очень осторожным. Унаи Эмери умеет строить игру против топ-команд.

"Ювентус" будет расшатывать оборону, будет искать свой вариант, но опыт "Ювентуса", опыт Массимилиано Аллегри - все-таки в этом противостоянии этот фактор должен быть решающим. Ставлю на "Ювентус" в целом, а в этом поединке я думаю, что "Ювентус" должен минимально победить", - сказал Цыганык.

Отметим, что "Юве" сыграет против действующего победителя Лиги Европы 22 февраля в 22:00. "МЮ" и "Атлетико" проведут матч 23 февраля в 22:00. Первые поединки пройдут на полях испанских клубов.

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