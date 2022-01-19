Руслан Костышин / фото УНИАН, Приходько Александр
45-летний украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта казахстанской Премьер-лиги - "Аксу".
Об этом сообщает пресс-служба "Аксу".
Детали контракта пока сохраняются в секрете.
Заметим, что "Аксу" был основан в 2018 году. Клуб начал с низших лиг и смог подняться в элитный дивизион Казахстана за два года. Местный чемпионат начнется в середине марта.
Костышин в своей карьере тренировал только "Колос" из села Ковалевка.
Руслан Костышин: достижения в "Колосе"
- Костышин тренировал "Колос" с 2014 года и вывел команду из соревнований на чемпионат Киевской области аж до уровня украинской Премьер-лиги.
- В сезоне 2020/2021 Костышин вместе с "Колосом" финишировал на четвертом месте в УПЛ, что является хорошим результатом. Выше расположились в том сезоне лишь "Динамо", "Шахтер" и "Заря".
- В прошлом сезоне "Колос" вместе с Костышиным выступал в квалификации Лиги Европы, но уступил хорватской "Риеке".
- В этом сезоне "Колос" вылетел из Лиги конференций от казахстанской команды. В отставку Костышин ушел 29 августа прошлого года.