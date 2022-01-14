Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран возобновил свою карьеру и вернулся к тренерской работе, возглавив клуб элитного дивизиона чемпионата Украины.
Опытный украинский специалист официально назначен тренером "Миная". Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
О деталях соглашения не сообщается.
Вместе с 50-летним Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Последним местом работы Шарана была "Александрия".
Стоит отметить, что Шаран ранее уже работал тренером в Ужгороде, но в другом клубе. С сентября 2007 по апрель 2008 специалист возглавлял "Закарпатье".
Читайте такжеКлуб УПЛ получил трансферный бан за долгиНапомним, что "Минай" после первой части сезона занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.
Владимир Шаран: карьера
- В качестве футболиста Владимир Шаран основную карьеру провел в киевском "Динамо", "Днепре" и львовских "Карпатах". Становился трехкратным чемпионом Украины, выигрывал Кубок.
- Завоевал титулы и в качестве игрока молодежных сборных СССР – с юниорской сборной завоевал золотые медали первенства Европы 1990-го, а с молодежной стал третьим призером Чемпионата мира 1991 года.
- Как тренер Шаран начал свою карьеру в криворожском "Кривбассе", затем работал в кропивницкой "Звезде".
- Наибольшее признание как тренер Владимир Шаран получил с "Александрией", с которой выигрывал Первую лигу, выводил их в УПЛ, где в сезоне 2016/17 его команда заняла 5 место и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. По итогам сезона 2018/19 годов его "Александрия" впервые заняла 3-е место в УПЛ.
- В сезоне 2019/20 команда выступала в групповом раунде Лиги Европы.