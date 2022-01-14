Владимир Шаран попытается сохранить "Минай" в УПЛ.

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран возобновил свою карьеру и вернулся к тренерской работе, возглавив клуб элитного дивизиона чемпионата Украины.

Опытный украинский специалист официально назначен тренером "Миная". Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

О деталях соглашения не сообщается.

Вместе с 50-летним Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Последним местом работы Шарана была "Александрия".

Стоит отметить, что Шаран ранее уже работал тренером в Ужгороде, но в другом клубе. С сентября 2007 по апрель 2008 специалист возглавлял "Закарпатье".

Читайте такжеКлуб УПЛ получил трансферный бан за долгиНапомним, что "Минай" после первой части сезона занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.

Владимир Шаран: карьера