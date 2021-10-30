Юрий Вирт высказался о перспективах Андрея Лунина.

Перспективный украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин совершенно не получает игрового времени в своем клубе, будучи дублером бельгийца Тибо Куртуа.

Известный экс-голкипер "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт заявил, что Лунину стоит заняться поисками нового клуба. В противном случае ему еще очень долго придется просиживать свой талант на скамье для запасных в стане "сливочных".

"Ему нужна постоянная игровая практика, за хорошие тренировки в сборную не будут вызывать. Даже за такой клуб, как "Реал", не стоит держаться, чтобы всю жизнь просидеть на скамейке вторым вратарем. Думаю, Андрей правильно сделает, если сменит команду. Пусть и слабее, зато такую, где будет иметь постоянную практику, где будет расти, прогрессировать как вратарь", – приводит слова Вирта FootBoom.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского вратаря Андрея Лунина заинтересованы несколько известных европейских клубов, среди которых действующий чемпион Франции.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

Украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

Автор: Владимир Медяник