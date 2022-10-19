Во вторник, 18 октября, в рамках 1/16 финала кубка Германии "Шальке" был уничтожен "Хоффенхаймом" со счетом 1:5.
Это поражение стало уже пятым подряд для "кобальтовых" в официальных встречах и руководство клуба решило принять меры.
Как сообщает официальный сайт "Шальке", главный тренер команды Франк Крамер был уволен с занимаемой им должности. Ближайшие тренировки команды будут проводиться под руководством его ассистентов.
"После возвращения в Бундеслигу мы вместе поставили перед собой одну цель: остаться в элите. До последнего времени мы верили, что сможем изменить сложившуюся ситуацию. По нашему мнению, пришло время кадровых изменений", - приводит сайт "Шальке" слова спортивного директора Рувена Шредера.
Стоит отметить, что Крамер возглавил команду в июле 2022 года, немец пробыл на посту главного тренера гельзенкирхенцев 110 дней.
После 10 туров Бундеслиги "Шальке" занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего одну победу. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате Германии.
Обзор матча "Шальке" - "Хоффенхайм":
Добавим, что 18 октября, кроме матча "Шальке" - "Хоффенхайм", состоялись еще 7 игр в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Вашему вниманию все результаты игрового дня.
Кубок Германии. 1/16 финала
- "Любек" - "Майнц" - 0:3
- "Вальдхоф Мангейм" - "Нюрнберг" - 0:1
- "РБ Лейпциг" - "Гамбург" - 4:0
- "Штутгартер Киккерс" - "Айнтрахт" Франкфурт - 0:2
- "Айнтрахт" Брауншвейг - "Вольфсбург" - 1:2
- "Дармштадт" - "Боруссия" М - 2:1
- "Эльферсберг" - "Бохум" - 0:1
Еще восемь матчей 1/16 финала Кубка Германии запланированы на среду, 19 октября.
Действующим победителем Кубка Германии по футболу является "РБ Лейпциг", обыгравший в финале прошлогоднего турнира "Фрайбург". В основное время поединок завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти "быки" были сильнее (4:2).