Франк Крамер пробыл на своем посту 110 дней.

Во вторник, 18 октября, в рамках 1/16 финала кубка Германии "Шальке" был уничтожен "Хоффенхаймом" со счетом 1:5.

Это поражение стало уже пятым подряд для "кобальтовых" в официальных встречах и руководство клуба решило принять меры.

Как сообщает официальный сайт "Шальке", главный тренер команды Франк Крамер был уволен с занимаемой им должности. Ближайшие тренировки команды будут проводиться под руководством его ассистентов.

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"После возвращения в Бундеслигу мы вместе поставили перед собой одну цель: остаться в элите. До последнего времени мы верили, что сможем изменить сложившуюся ситуацию. По нашему мнению, пришло время кадровых изменений", - приводит сайт "Шальке" слова спортивного директора Рувена Шредера.

Стоит отметить, что Крамер возглавил команду в июле 2022 года, немец пробыл на посту главного тренера гельзенкирхенцев 110 дней.

После 10 туров Бундеслиги "Шальке" занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего одну победу. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате Германии.

Обзор матча "Шальке" - "Хоффенхайм":

Добавим, что 18 октября, кроме матча "Шальке" - "Хоффенхайм", состоялись еще 7 игр в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Вашему вниманию все результаты игрового дня.

Кубок Германии. 1/16 финала

"Любек" - "Майнц" - 0:3

"Вальдхоф Мангейм" - "Нюрнберг" - 0:1

"РБ Лейпциг" - "Гамбург" - 4:0

"Штутгартер Киккерс" - "Айнтрахт" Франкфурт - 0:2

"Айнтрахт" Брауншвейг - "Вольфсбург" - 1:2

"Дармштадт" - "Боруссия" М - 2:1

"Эльферсберг" - "Бохум" - 0:1

Еще восемь матчей 1/16 финала Кубка Германии запланированы на среду, 19 октября.

Действующим победителем Кубка Германии по футболу является "РБ Лейпциг", обыгравший в финале прошлогоднего турнира "Фрайбург". В основное время поединок завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти "быки" были сильнее (4:2).

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