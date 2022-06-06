Бразильский правый защитник "Шахтера" Додо может перебраться из донецкго клуба в итальянскую Серию А.
Как сообщает Tuttomercatoweb, "Фиорентина" сделала официальное предложение "горнякам" о трансфере 23-летнего футболиста.
Источник не детализирует условия предложения, однако отмечает, что пока сумма, которую готова заплатить за Додо "Фиорентина", далека от той, которую требует "Шахтер".
Отмечается, что руководство "горняков" планирует выручить за продажу Додо 15 миллионов евро.
Итальянские СМИ сообщают, что нынешнее предложение – первая попытка "Фиорентины" вступить в переговоры с "Шахтером" о возможности трансфера Додо.
В прошлом сезоне Додо сыграл 14 матчей за "Шахтер" в УПЛ, в которых отличился 4 результативными передачами. Также бразилец сыграл 10 матчей за "горняков" в еврокубках.
Додо: карьера в "Шахтере"
- Додо является воспитанником бразильского клуба "Коритиба". Он пришел в "Шахтер" зимой 2017 года за 2 миллиона евро.
- С "Шахтером" Додо дважды становился чемпионом Украины, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- Всего в составе "Шахтера" Додо сыграл 97 игр, в которых отличился 5 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
- Додо выступал за молодежные сборные Бразилии разных возрастных категорий.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 миллионов евро. Контракт защитника с донецким клубом действует до лета 2025 года.