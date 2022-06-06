Бразильский крайний защитник Додо может покинуть "Шахтер" этим летом.

Бразильский правый защитник "Шахтера" Додо может перебраться из донецкго клуба в итальянскую Серию А.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "Фиорентина" сделала официальное предложение "горнякам" о трансфере 23-летнего футболиста.

Источник не детализирует условия предложения, однако отмечает, что пока сумма, которую готова заплатить за Додо "Фиорентина", далека от той, которую требует "Шахтер".

Отмечается, что руководство "горняков" планирует выручить за продажу Додо 15 миллионов евро.

Итальянские СМИ сообщают, что нынешнее предложение – первая попытка "Фиорентины" вступить в переговоры с "Шахтером" о возможности трансфера Додо.

В прошлом сезоне Додо сыграл 14 матчей за "Шахтер" в УПЛ, в которых отличился 4 результативными передачами. Также бразилец сыграл 10 матчей за "горняков" в еврокубках.

Додо: карьера в "Шахтере"