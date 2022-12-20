Аутсайдер УПЛ намерен серьезно усилить состав.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о планах клуба на трансферном рынке этой зимой.

В интервью изданию FanDay Поворознюк подтвердил информацию, что клуб из Петрово действительно намерен сотрудничать с известным агентом Вадимом Шаблием и киевским "Динамо". Однако, президент "Ингульца" заверил, что его клуб не будет арендовать футболистов, речь идет исключительно о полноценном выкупе контрактов.

Кроме того, Поворознюк заявил, что "Ингулец" будет подписывать не только игроков из Украины, а намерен пригласить известных легионеров из Испании, Нидерландов и Дании.

- Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в "Ингульце", и с помощью агента Вадима Шаблия возьмете в аренду пять-шесть игроков "Динамо".

Эта информация соответствует действительности?

- С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского "Динамо". Сразу развею слухи и скажу, - ни одного арендованного футболиста в "Ингульце" не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся - возьмем, не до говоримся - не возьмем.

- Фамилии игроков, по которым ведете переговоры можете назвать?

- Чтоб вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.

- Значит, фамилии известные?

- Известные футболисты в том числе. И не только из "Динамо". Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.

- Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины или на зарубежные лиги тоже посматриваете?

- Испания, Дания, Нидерланды.

- Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран?

- Да, - сказал Поворознюк.

Читайте такжеНеожиданный поворот карьеры: легенда Шахтера вернется в украинский чемпионатТакже сообщается в прессе, что команда из Петрово заинтересована в подписании защитника Артема Шабанова, полузащитников Александра Андриевского и Дениса Антюха, а также нападающего Владислава Кулача.

Ингулец: результаты в сезоне

"Ингулец" завершил первую половину сезона на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. В активе клуба из Петрово 13 набранных очков за 17 сыгранных матчей.

В Кубке Украины "Ингулец" прекратил свою борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв "ЛНЗ" Черкассы (1:2).

Автор: Владимир Медяник