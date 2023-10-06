В октябре сборная Украины сыграет два поединка в рамках квалификации Евро-2024.

В составе сборной Украины произошли очередные изменения накануне матчей квалификации Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров довызвал в расположение национальной команды защитника "Днепра-1" Александра Сватка.

Таким образом, в лагерь сборной Украины были вызваны 26 футболистов.

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия), Александр Сваток ("Днепр-1")

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия)

Добавим, что ранее наставник "сине-желтых" Сергей Ребров довызвывал в расположение сборной Украины Александра Пихаленка и Назария Русина вместо травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 октября сыграет номинально домашний матч квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии. 17 октября подопечные Сергея Реброва сыграют выездной поединок против Мальты.

Напомним, в группе C квалификации Евро-2024 лидирует сборная Англии, которая набрала 13 очков. Далее идут Италия, Украина и Северная Македония - по 7 очков. Мальта занимает последнее место - 0 очков.

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