Анатолий Сучков после завершения карьеры был тренером-селекционером "Динамо".

На 87-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" Анатолий Сучков.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Анатолия Андреевича Сучкова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким. Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому "Динамо". Он оставил яркий след в истории клуба еще в качестве игрока, сделав весомый вклад в первое в истории чемпионство "Динамо" в 1961 году. Затем, вернувшись в клуб по приглашению Валерия Лобановского в Киев, который стал уже для него родным, преуспел и в другой роли - тренера-селекционера", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Своим трудом и профессионализмом Анатолий Андреевич заслужил уважение коллег и сотрудников нашего клуба. Светлая память о настоящем динамовца Анатолия Сучкова навсегда останется в наших сердцах", - также говорится в сообщении.

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Анатолий Сучков: что о нем известно

Сучков выступал за "Динамо" с 1959 по 1964 годы. Вместе с киевским клубом он выиграл первый для "Динамо" чемпионский титул - в 1961 году. Также он становился серебряным призером чемпионата СССР в 1960 году.

За "Динамо" он провел более ста матчей, а завершал карьеру футболиста в "Карпатах" (в 1964-1966 годах).

Сучков работал ассистентом главного тренера в "Металлисте", "Колосе" (Акимовка) и "Буковине", а также работал с молодежной сборной Украины.

С 1974 по 1993 годы, а также с 1999 по 2009 годы Сучков работал тренером-селекционером в "Динамо". Также он занимал эту должность в ряде других украинских клубов.

Автор: Антон Дударь