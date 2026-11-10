25-летний футболист оформил документы вместе с женой.

Бывший полузащитник юношеской сборной Украины Иван Желизко получил польское гражданство. Об этом сообщило Поморское воеводство в Facebook.

Отмечается, что 25-летний футболист оформил документы вместе с женой после трёх лет выступлений в чемпионате Польши. С 2023 по 2026 годы он играл за польскую "Лехию", а в летнее трансферное окно перешёл в "Лудогорец".

По словам польского журналиста Мацея Сломинского, Желизко получил польское гражданство, чтобы получить возможность выступать за сборную Польши.

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Однако для выступлений за сборную Польши недостаточно только получить соответствующее гражданство. Соответствие футболиста требованиям ФИФА и возможность смены спортивного представительства должны быть подтверждены отдельно.

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Кроме того, ранее немецкий футболист Месут Озил попал в базу "Миротворец". Причиной является публичная поддержка российской агрессии.

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