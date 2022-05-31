28 мая состоялся финал Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль".
Организаторы турнира подвели итоги сезона 2021/22.
Лучшим игроком Лиги чемпионов этого сезона был признан нападающий "Реала" Карим Бензема.
Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф. Также на счету 34-летнего французского форварда одна результативная передача.
Также официальный сайт УЕФА представил символическую команду года.
Наибольшее представительство в символической сборной имеют оба финалиста - по четыре. Интересная деталь заключается в том, что в команду попали только игроки "Реала" и футболисты команд, вылетевших от Мадрида в плей-офф.
Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал")
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси")
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лука Модрич ("Реал")
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Винисиус Жуниор, Карим Бензема ("Реал")
Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан вингер "Реала" Винисиус Жуниор.
21-летний бразилец в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Примечательно, что именно единственный гол Винисиуса решил судьбу финального матча турнира.
Лига чемпионов: итоги финала
- Лучшим игроком финала признан вратарь мадридцев Тибо Куртуа. 30-летний бельгиец совершил 9 сейвов.
- "Реал" завоевал свой 14-й кубок Лиги чемпионов. У "Ливерпуля" таких титулов шесть.
- Карло Анчелотти стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он опередил Зинедина Зидана и Боба Пэйсли. Итальянская легенда дважды выигрывал этот трофей с "Миланом" и теперь уже дважды с "Реалом".
- Бензема, Кроос, Модрич и Карвахаль сыграли в 5-м своем финале ЛЧ – все финалы они выигрывали. Марсело тоже завоевал 5-й кубок ЛЧ, но в данном поединке он сидел на скамье запасных.
- Юрген Клопп проиграл свой третий финал ЛЧ. Только в 2019 году он с "Ливерпулем" одержал победу в этом турнире.