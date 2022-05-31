Карим Бензема стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

28 мая состоялся финал Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль".

Организаторы турнира подвели итоги сезона 2021/22.

Лучшим игроком Лиги чемпионов этого сезона был признан нападающий "Реала" Карим Бензема.

Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф. Также на счету 34-летнего французского форварда одна результативная передача.

Также официальный сайт УЕФА представил символическую команду года.

Наибольшее представительство в символической сборной имеют оба финалиста - по четыре. Интересная деталь заключается в том, что в команду попали только игроки "Реала" и футболисты команд, вылетевших от Мадрида в плей-офф.

Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал")

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси")

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лука Модрич ("Реал")

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Винисиус Жуниор, Карим Бензема ("Реал")

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

21-летний бразилец в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Примечательно, что именно единственный гол Винисиуса решил судьбу финального матча турнира.

Лига чемпионов: итоги финала