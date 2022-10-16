Руслан Малиновский может сменить клубную прописку уже этой зимой.

Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может покинуть "Аталанту" и перейти в "Интер" уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает издание Calciopolis.it.

По сведениям источника, миланский клуб готов заплатить за 29-летнего украинского футболиста 25 миллионов евро.

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Боссы "Интера" постараются снизить стоимость трансфера, но руководство "Аталанты" не хочет включать в сделку других футболистов с целью снижения основной суммы компенсации. При этом отмечается, что руководство "Аталанты" не намерено препятствовать возможному уходу украинца, если получит за него достойное финансовое предложение.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел девять матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забил гол и отдал одну результативную передачу.

"Аталанта" в рамках 10-го тура Серии А дома обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1. Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

Победа над "Сассуоло" позволила "Аталанте" выйти на первое место в турнирной таблице Серии А с 24 пунктами в активе. В следующем туре "Аталанта" примет "Лацио" 23 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что в услугах Малиновского был заинтересован лондонский "Тоттенхэм". Руководство "шпор" хотело арендовать украинца этим летом с правом выкупа, но "Аталанта" настаивала на полноценном трансфере.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

На данный момент на счету Малиновского 137 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.

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