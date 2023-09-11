Встреча национальных команд Италии и Украины пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Во вторник, 12 сентября, состоится поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Италии будет противостоять национальной команде Украины.

Встреча пройдет на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Поединок Италия - Украина обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Его ассистентами назначены - Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо.

Видео дня

Это будет пятый матч для команды Сергея Реброва в рамках отборочного цикла ЧЕ-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2), выиграли у Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0), а также расписали мировую во второй игре против Англии (1:1).

Сборная Италии сыграла в рамках квалификации Евро-2024 три игры: поражение от Англии (1:2), победа над Мальтой (2:0) и ничья с Северной Македонией (1:1).

Италия - Украина

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Дзакканьи, Тонали, Дзаньоло, Кристанте, Барелла, Иммобиле

Украина: Бущан, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик

Онлайн-трансляция матча Италия - Украина начнется в 21:45!

Положение команд в турнирной таблице группы С после 5-ти туров

Кадровые потери Украины

Сборной Украины в матче против Италии не поможет Александр Тымчик. Защитник "Динамо" не успевает восстановиться после травмы и уже покинул лагерь "сине-желтых".

Личные встречи Италии и Украины

Сборная Италии является одним из самых неудобных соперников для сборной Украины. Команды провели восемь матчей, и ни разу "сине-желтые" не добились победы. В нашем активе – лишь две ничьи. В остальных шести случаях побеждали итальянцы.

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров:

"Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Я всегда говорю игрокам: "Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре.

Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ждет и с Италией. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на "Сан-Сиро".

Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно".

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:

"Доннарумма выйдет в старте. На "Сан-Сиро" ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально совершать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это становится высокомерием.

Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был "нет". Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной. Вот что они сказали.

Пытался поговорить с некоторыми тренерами клубов. С некоторыми удалось поговорить, другие не брали трубку, возможно у них нет моего номера. Хочу привлечь всех. Приоритет – квалификация на Евро.

Мне нечего требовать от фанатов на "Сан-Сиро". Мы должны заслужить их поддержку. Смотрел некоторые матчи Италии на "Сан-Сиро" – здесь всегда поддерживали команду. Мы должны это заработать, но фаны всегда вносили свою лепту – заранее им спасибо".