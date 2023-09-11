Во вторник, 12 сентября, состоится поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Италии будет противостоять национальной команде Украины.
Встреча пройдет на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Поединок Италия - Украина обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Его ассистентами назначены - Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо.
Это будет пятый матч для команды Сергея Реброва в рамках отборочного цикла ЧЕ-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2), выиграли у Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0), а также расписали мировую во второй игре против Англии (1:1).
Сборная Италии сыграла в рамках квалификации Евро-2024 три игры: поражение от Англии (1:2), победа над Мальтой (2:0) и ничья с Северной Македонией (1:1).
Италия - Украина
Ориентировочные составы:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Дзакканьи, Тонали, Дзаньоло, Кристанте, Барелла, Иммобиле
Украина: Бущан, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик
Онлайн-трансляция матча Италия - Украина начнется в 21:45!
Положение команд в турнирной таблице группы С после 5-ти туров
Кадровые потери Украины
Сборной Украины в матче против Италии не поможет Александр Тымчик. Защитник "Динамо" не успевает восстановиться после травмы и уже покинул лагерь "сине-желтых".
Личные встречи Италии и Украины
Сборная Италии является одним из самых неудобных соперников для сборной Украины. Команды провели восемь матчей, и ни разу "сине-желтые" не добились победы. В нашем активе – лишь две ничьи. В остальных шести случаях побеждали итальянцы.
Слова тренеров перед матчем
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров:
"Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Я всегда говорю игрокам: "Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре.
Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ждет и с Италией. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на "Сан-Сиро".
Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно".
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:
"Доннарумма выйдет в старте. На "Сан-Сиро" ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально совершать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это становится высокомерием.
Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был "нет". Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной. Вот что они сказали.
Пытался поговорить с некоторыми тренерами клубов. С некоторыми удалось поговорить, другие не брали трубку, возможно у них нет моего номера. Хочу привлечь всех. Приоритет – квалификация на Евро.
Мне нечего требовать от фанатов на "Сан-Сиро". Мы должны заслужить их поддержку. Смотрел некоторые матчи Италии на "Сан-Сиро" – здесь всегда поддерживали команду. Мы должны это заработать, но фаны всегда вносили свою лепту – заранее им спасибо".