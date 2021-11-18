Футболистки харьковского клуба "Жилстрой-1" обыграли в гостях "Брейдаблик".

В четверг, 18 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Брейдаблик" принимал "Жилстрой-1".

Харьковский клуб выиграл и эта победа стала дебютной для них и для украинского футбола в целом на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Брейдаблик" - "Жилстрой-1" - 0:2

Голы: Шевчук 42, Овдийчук 74

"Брейдаблик": Иварсдоттир, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Халльдорсдоттир, Магнусдоттир, Цимер, Томасдоттир (Кристьянсдоттир 80), Сорее (Сигургерсдоттир 80), Антонсдоттир, Альбертсдоттир.

"Жилстрой-1": Яман, Басанская, Л. Шматко, Алексанян (Купьяк 84), Шевчук, Петрик (Кочнева 66), Апанащенко, Анастасия Воронина, Бойченко (Анна Воронина 80), Садыкоглу, Овдийчук.

Предупреждения: Бойченко 36, Шматко 55

Читайте такжеНападающий сборной Аргентины может перейти в Шахтер"Жилстрой-1" лишился бы шансов на выход из группы, если бы не выиграл, а "Реал" победил "ПСЖ". Харьковчанки также могли остаться без плей-офф, если бы проиграли, а "Реал" набрал хотя бы очко.

Харьковский клуб набирает четыре очка после четырех туров группового этапа женской Лиги чемпионов и занимает третье место в группе. Лидерами квартета являются ПСЖ (9 очков, 3 матча) и "Реал" (6 очков, 3 матча).

В двух заключительных матчах будут поединки против фавориток квартета, "Реала" и ПСЖ. Взять какие-то баллы в этих играх будет крайне тяжело.

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Автор: Владимир Медяник