Лионель Месси забил свой 100-й гол за национальную сборную.

В ночь на 29 марта состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Аргентины и Кюрасао.

Игра завершилась сокрушительной победой действующих чемпионов мира со счетом 7:0.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте - гол забил форвард ПСЖ Лионель Месси. Спустя три минуты удвоил преимущество Николас Гонсалес. На 33-й минуте Месси оформил дубль. Третий гол в матче на 35-й минуте после передачи Месси забил Энцо Фернандес из "Челси". Спустя две минуты Месси забил третий гол в этой игре. Голевую передачу ему отдал Джовани Ло Чельсо.

На 78-й минуте с пенальти забил Анхель Ди Мария. Гонсало Монтиэль на 87-й минуте установил итоговый счет на табло после паса Пауло Дибалы.

Аргентина - Кюрасао - 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87

Обзор матча:

Стоит отметить, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси благодаря голам в этой игре вошел в историю мирового футбола и своей сборной. Для 35-летнего футболиста эти мячи стали 100-м, 101-м и 102-м в составе национальной команды.

Таким образом, Месси стал лишь третьим футболистом, который забивал за сборную более ста голов. Рекордсменом является нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, в активе которого 122 гола за национальную команду. На второй позиции Али Даеи, забивший за сборную Ирана 109 мячей.

Всего за свою карьеру Месси забил 803 гола.

Напомним, вместе со сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. 35-летний форвард был признан лучшим игроком катарского мундиаля.

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