"Горожане" стали на шаг ближе к чемпионскому титулу.

В воскресенье, 30 апреля, состоялся поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" играл против "Фулхэма".

Встреча прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "горожан".

Хозяева поля открыли счет в поединке на 3-й минуте матча - пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

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На 15-й минуте встречи гости сравняли счет - точный удар в активе Карлоса Винисиуса.

На 36-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес забил второй гол "Манчестер Сити", установив тем самым финальный счет на табло.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Карлос Винисиус, 15 - Холанд, 3 пен, Альварес, 36

"Фулхэм": Лено, Тете, Рим (Диоп, 22), Адарабиойо, Робинсон, Рид (Лукич, 76), Уилсон (Соломон, 76), Перейра (Кэрни, 58), Пальинья, Декордова-Рид (Джеймс, 77), Винисиус

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, Грилиш, Родри, Марез (Фоден, 83), Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 83)

Предупреждения: Тете (70), Грилиш (70), Эдерсон (90+7), Уокер (90+9)

Благодаря победе в этой игре "Манчестер Сити" поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "горожан" 76 набранных очков. "Арсенал", который идет вторым, имеет в своем активе 75 очков.

"Фулхэм" находится на 10-й строчке, заработав 45 очков.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма", а "Фулхэм" встретится с "Ливерпулем". Оба поединка состоятся 3 мая.

Добавим, что гол в этой игре стал знаковым для Эрлинга Холанда. Норвежец стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.

Эрлинг Холанд забил 34 мяча в АПЛ, 12 в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги.

Подобное достижение покорялось лишь трем футболистам, причем последний раз это произошло аж 92 года назад. Отметки в 50 голов за сезон в свое время достигали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/1928), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/1930) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/1931).

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